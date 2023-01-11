Дептранс сообщил о задержке поездов в Москву на ярославском направлении

Поезда на монинском ответвлении ярославского направления следуют с опозданиями в Москву, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«На монинском ответвлении ярославского направления задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за произошедшей ранее остановки состава по техническим причинам у платформы Циолковская. Он уже убран вспомогательным поездом», — говорится в сообщении.

Монинским называют ответвление линии Мытищи — Фрязево. Станция Циолковская находится между Монино и Щелково. По данным «Яндекс.Расписаний», через нее следуют электрички из Монино и Фрязево в Москву, на Ярославский вокзал.

В январе это уже второе происшествие на данном ответвлении. Утром 3 января на том же участке не было движения в сторону Фрязево из-за ДТП на переезде. Пока участок был закрыт, были запущены компенсационные автобусы. Во второй половине дня движение восстановили.