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Телефонный мошенник убедил москвичку перевести 49 млн руб. на 31 карту

Неработающую москвичку, получившую наследство от отца, убедили перевести 49 млн руб. на 31 банковскую карту. Звонивший представился сотрудником ФСБ
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В пятницу, 28 октября, в Управлении внутренних дел по Юго-Западному административному округу столицы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Эта статья предполагает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

«Неизвестный позвонил на мобильный телефон 20-летней девушке, жительнице столицы, и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что с ее банковского счета осуществляются денежные переводы в террористические и экстремистские организации», — рассказал источник. Затем мошенник убедил девушку перевести 49 млн руб. через банкоматы на 31 банковскую карту. По ее словам, эти деньги она получила в наследство от отца.

Также в минувшие выходные телефонные мошенники, представляясь сотрудниками Центробанка и ФСБ, похитили у пенсионера более 6 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее РБК сообщал, что в сентябре этого года у 64-летнего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН телефонные мошенники похитили более 30 млн руб. Тогда злоумышленник действовал под видом сотрудника службы безопасности Центробанка.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
мошенник телефонное мошенничество уголовное дело МВД ФСБ Москва
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