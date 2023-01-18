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МИД ЮАР раскритиковал закон США против деятельности России в Африке

Глава МИД ЮАР раскритиковала закон США против деятельности России в Африке

Американский законопроект о «противодействии злонамеренной деятельности России в Африке» противоречит международному праву, заявила в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», — сказала она.

Речь идет о проекте, который весной прошлого года начал рассматривать конгресс США. Согласно документу, Вашингтон может отслеживать российское политическое влияние, кампании по дезинформации и деятельность связанных с Россией частных военных компаний на континенте.

Инициативу ранее уже критиковал президент ЮАР Сирил Рамафоса. В сентябре во время встречи с американским коллегой Джо Байденом он сказал, что «было бы несправедливо наказывать африканские страны просто лишь за связи с Россией». После этого представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заверил, что США уважают суверенитет страны и не собираются никого наказывать.

В январе министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что Вашингтон угрожает республике и другим странам Африки по поводу всего, что «пахнет Россией».

Теги
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