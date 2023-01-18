Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен дать Украине «любое оружие»

В ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украине следует предоставить любую военную технику, которую она сможет использовать, представитель МИД России Мария Захарова предположила, что речь может идти о ядерном оружии. Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.

«Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова.

Фон дер Ляйен накануне, 17 января, в комментарии для CNN заявила, что странам Запада необходимо нарастить поддержку Украины, в том числе передавая ей «все военное оборудование», с которым Киев «сможет справиться, включая передовые системы».

В ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва знает о готовности Киева разместить на территории Украины «ядерное оружие стран НАТО». Он напомнил, в частности, о словах президента страны Владимира Зеленского о превентивных ударах против России, чтобы «исключить возможность применения» ею ядерного оружия. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — сказал Зеленский в начале октября.

Его представитель Сергей Никифоров уточнил позднее, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России, когда говорил о превентивном ударе, речь шла о санкциях, которые требовалось ввести до начала спецоперации на Украине.