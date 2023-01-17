Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
Apple оштрафовали на ₽1,1 млрд за злоупотребление доминирующим положением Бизнес, 17:31
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа Политика, 17:30
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Новая экономика, 17:17
Джокович легко победил испанца на старте Australian Open Спорт, 17:16
В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро Общество, 17:11
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности Общество, 17:10
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном Политика, 17:06
Госдума отказалась запрещать выселение из единственного ипотечного жилья Недвижимость, 17:06
Goldman Sachs и Morgan Stanley сообщили о падении квартальной прибыли Инвестиции, 16:58
Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября Общество, 16:57
АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года Политика, 16:49
Политика ,  
0 

Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

Минобороны: два ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном
Video

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России.

Полет длился более 10 часов. В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

В последний раз Ту-160 проводили плановый полет над нейтральными водами в ноябре прошлого года. Тогда полет над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей МиГ-31 продлился 13 часов. Экипажи дальней авиации провели дозаправку самолетов топливом в воздухе.

Ту-160 — российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный конструкторским бюро «Туполев». Самолет состоит на вооружении с 1987 года.

Читайте на РБК Pro
Как аферисты наживаются на хайпе вокруг искусственного интеллекта
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение

Казанский авиационный завод им. Горбунова, филиал ПАО «Туполев», также производит модернизированный вариант бомбардировщика — Ту-160М. Самолет сохранил облик предыдущей модели, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

В Минобороны указывают, что самолет сможет нести перспективные крылатые ракеты и бомбы и станет как минимум вдвое эффективнее своего предшественника Ту-160. 21 декабря ведомство сообщило, что в состав авиационных стратегических ядерных сил вошел один модернизированный ракетоносец, в 2023 году планируется принять еще три самолета.

Теги
Минобороны ракетоносцы Ту-160 бомбардировщики
Материалы по теме
Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания
Технологии и медиа
Два Ту-160 провели 13-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Политика
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter