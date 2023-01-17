Минобороны: два ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России.

Полет длился более 10 часов. В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

В последний раз Ту-160 проводили плановый полет над нейтральными водами в ноябре прошлого года. Тогда полет над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей МиГ-31 продлился 13 часов. Экипажи дальней авиации провели дозаправку самолетов топливом в воздухе.

Ту-160 — российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный конструкторским бюро «Туполев». Самолет состоит на вооружении с 1987 года.

Казанский авиационный завод им. Горбунова, филиал ПАО «Туполев», также производит модернизированный вариант бомбардировщика — Ту-160М. Самолет сохранил облик предыдущей модели, но создается на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

В Минобороны указывают, что самолет сможет нести перспективные крылатые ракеты и бомбы и станет как минимум вдвое эффективнее своего предшественника Ту-160. 21 декабря ведомство сообщило, что в состав авиационных стратегических ядерных сил вошел один модернизированный ракетоносец, в 2023 году планируется принять еще три самолета.