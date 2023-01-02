Командующий «стратегами» рассказал о планах их участия в СВО в 2023 году
Российские стратегические самолеты продолжат принимать участие в военной операции на Украине в 2023 году, сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
По его словам, в зоне боевых действий на Украине стратегические самолеты применят авиационные средства поражения. Продолжится работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия, отметил Кобылаш.
На вооружении дальней авиации Воздушно-космических сил России состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций, говорилось в декабрьской публикации Министерства обороны. Самолеты дальней авиации — воздушный компонент стратегических ядерных сил страны.
В 2022 году личный состав дальней авиации принимал участие в военной операции на Украине и стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», патрулировал акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, в том числе совместно с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к Народно-освободительной армии Китая.