Истребители МиГ-31 сопроводили ракетоносцы Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-160 провели 13-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Ракетоносец Ту-160 и истребители МиГ-31БМ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет длительностью около 13 часов над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Их сопровождали экипажи истребителей МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Во время полета экипажи дальней авиации провели дозаправку самолетов топливом в воздухе.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает Минобороны.

19 ноября Союзное морское командование (MARCOM) Североатлантического альянса сообщило, что утром 17 ноября два российских истребителя облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые проводили «рутинные операции» в Балтийском море.

Как заявили в блоке, самолеты пролетели на высоте 300 футов (91 м) над кораблями и на расстоянии 80 ярдов (73 м) от них, при этом пилоты не реагировали на сигналы военных НАТО. MARCOM сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным», отметив, что он прошел вблизи от кораблей в зоне, задействованной для учений противовоздушной обороны.