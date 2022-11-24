Два Ту-160 провели 13-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 16:34
Фанаты подрались из-за оскорблений Месси. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 22:49
Суд поддержал решение ФАС оштрафовать Google на ₽2 млрд из-за YouTube Бизнес, 22:31
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 22:28
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено Политика, 22:17
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 22:11
Самый освистываемый игрок МЮ заступился за Роналду после ухода из клуба Спорт, 22:11
Выступление Путина на конференции по искусственному интеллекту. Главное Новая экономика, 22:10
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Байден заявил, что новый состав конгресса продолжит поддерживать Украину Политика, 22:03
Бразилия — Сербия. Первый матч «пентакампеонов» на чемпионате мира Спорт, 22:00
Генпрокуратура потребовала взыскать с Хотина и «Русь-Ойла» ₽169 млрд Бизнес, 21:58
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 21:56
На Украине восстановили около 50% энергоснабжения Политика, 21:53
Фанаты Аргентины и Мексики подрались на ЧМ из-за кричалок про Месси Спорт, 21:52
Кличко призвал жителей Киева по возможности переехать в частные дома Политика, 21:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Два Ту-160 провели 13-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Истребители МиГ-31 сопроводили ракетоносцы Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями
Ракетоносец Ту-160 и истребители&nbsp;МиГ-31БМ
Ракетоносец Ту-160 и истребители МиГ-31БМ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет длительностью около 13 часов над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Их сопровождали экипажи истребителей МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Во время полета экипажи дальней авиации провели дозаправку самолетов топливом в воздухе.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает Минобороны.

19 ноября Союзное морское командование (MARCOM) Североатлантического альянса сообщило, что утром 17 ноября два российских истребителя облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые проводили «рутинные операции» в Балтийском море.

Как заявили в блоке, самолеты пролетели на высоте 300 футов (91 м) над кораблями и на расстоянии 80 ярдов (73 м) от них, при этом пилоты не реагировали на сигналы военных НАТО. MARCOM сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным», отметив, что он прошел вблизи от кораблей в зоне, задействованной для учений противовоздушной обороны.

Читайте на РБК Pro
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Сто крупных производителей и ретейлеров рассказали о главных угрозах-2023 Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX Бокал бордо и волейбол на батуте: как Роджер Федерер остается в форме
Теги
истребители МиГ-31 ракетоносцы Ту-160 Баренцево море Норвежское море
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
НАТО заявило о «небезопасном» маневре российских истребителей на Балтике
Политика
Минобороны показало видео боевых вылетов истребителей Су-35С
Политика
Минобороны показало видео сбившего украинский самолет истребителя Су-30СМ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter