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Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения Кларксона

Принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинения телеведущего Джереми Кларксона за колонку
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не приняли извинения бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона, который в своей колонке написал, что возненавидел Маркл «на клеточном уровне». Об этом телеканалу Sky News сообщил представитель герцога и герцогини Сассекских.

По словам представителя пары, Кларксон 25 декабря написал принцу Гарри письмо с пометкой «лично» и «конфиденциально».

«Хотя сегодня мистер Кларксон принес новые публичные извинения, стоит обратить внимание на его давнюю привычку писать статьи, распространяющие риторику ненависти, опасные теории заговора и мизогинию», — заявил представитель принца Гарри и Меган Маркл, отметив, что публикацию нельзя назвать единичным случаем, у Кларксона есть не один подобный материал.

Речь идет о колонке Кларксона для The Sun, в которой он писал, что возненавидел Меган Маркл после документального сериала Netflix «Гарри и Меган» (Harry & Meghan, 2022). «По ночам я не могу уснуть, лежу, скриплю зубами и мечтаю о том дне, когда ее заставят голой шествовать по улицам Британии, в то время как толпы скандируют »Позор!» и бросают в нее комки экскрементов», — привел Huffington Post выдержки из публикации. После этого на Кларксона и The Sun обрушился шквал критики, к 20 декабря на колонку пожаловались более 17,5 тыс. раз. Издание удалило материал с сайта и из архивов и извинилось за публикацию, но представитель герцога и герцогини счел извинения пиар-ходом.

Кларксон пояснил, что в публикации сделал «неуклюжую отсылку к сцене из «Игры престолов», и пообещал в будущем быть осторожнее. «Я в ужасе от того, что причинил столько боли», — сказал он.

Теги
принц Гарри Меган Маркл извинения Джереми Кларксон
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