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Гарри и Меган Маркл ответили на извинения из-за колонки Джереми Кларксона

Принц Гарри и Меган Маркл ответили на извинения из-за колонки Джереми Кларксона в The Sun

Представитель принца Гарри и Меган Маркл раскритиковал извинения The Sun за недавнюю публикацию колонки, в которой бывший ведуший Top Gear Джереми Кларксон негативно высказался в адрес герцогини Сассекской. Заявление представителя супругов публикует The Huffington Post.

По его мнению, извинения издания были «не более чем пиар―ходом», это показывает, в частности, то, что оно не связалось с Маркл.

«Хотя общественность абсолютно заслуживает сожалений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в такой ситуации, если бы The Sun не продолжала наживаться на ненависти, насилии и женоненавистничестве и эксплуатировать их. <...> Настоящим извинением было бы изменение их освещения и этических стандартов для всех», — добавил представитель.

Речь идет о колонке Кларксона для The Sun, которую издание удалило с сайта. В ней бывший ведущий написал, что возненавидел Меган Маркл «на клеточном уровне» после документального сериала Netflix «Гарри и Меган».

«По ночам я не могу уснуть, лежу, скриплю зубами и мечтаю о том дне, когда ее заставят голой шествовать по улицам Британии, в то время как толпы скандируют »Позор!» и бросают в нее комки экскрементов», — привел Huffington Post выдержки из публикации.

После этого Кларксона и The Sun обрушился шквал критики. Так, к 20 декабря IPSO (Independent Press Standards Organization, Независимая организация стандартов СМИ) получила более 17,5 тыс. жалоб на эту колонку, что является самым большим объемом жалоб, которые регулятор получил по поводу одной статьи, сообщал CNN представитель организации.

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Кларксон после этого заявил, что в публикации сделал «неуклюжую отсылку на сцену из »Игры престолов». «Это плохо отразилось на очень многих людях. Я в ужасе от того, что причинил столько боли, и в будущем я буду более осторожен», — написал он в Twitter.

Ряд британских законодателей призвали принять меры против Кларксона, назвав «жестокой женоненавистнической» его статью. 64 законодателя от разных партий подписали письмо, опубликованное в соцсетях Кэролайн Нокс, члена парламента от правящей консервативной партии и председателя парламентского комитета по делам женщин и Комитет по вопросам равенства.

The Sun удалило колонку с сайта и из архивов и извинилось за ее публикацию, отметив, что мнения колумнистов — это их личное мнение. При этом издание указало, что участвует во многих благотворительных кампаниях, в том числе связанными с насилием против женщин, и продолжит делать это в следующем году.

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