Восемь человек ранили при стрельбе на праздновании дня Мартина Лютера Кинга во Флориде

Восемь человек ранили на праздновании дня Мартина Лютера Кинга в США

Восемь человек получили ранения во время стрельбы на праздновании дня Мартина Лютера Кинга в штате Флорида (США). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Сент-Люси, где проходило мероприятие.

Один человек получил тяжелые ранения, сообщил офицер по связям с общественностью Тони Вудворт. Еще четверо попали под огонь, когда пытались выбраться из района, уточнил он.

Инцидент произошел в городке Форт-Пирс на востоке штата, говорится в сообщении на странице офиса шерифа в Facebook (владелец соцсети, американская корпорация Meta Platforms, признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена). Стрельба началась в парке, где местные жители отмечали праздник, там проходило автомобильное шоу.

День Мартина Лютера Кинга считается в США государственным праздником. Он отмечается ежегодно в третий понедельник января, и всегда объявляется выходным. Праздник приурочен ко дню рождения борца за права афроамериканцев, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютеру Кинга (15 января). В этом году он выпал на 16 января.

В январе 2017 года в округе Майами-Дейд, который находится во Флориде, также открыли стрельбу на празднике в честь дня Мартина Лютера Кинга. Тогда также пострадали восемь человек, в том числе две девочки. Все пострадавшие, по данным полиции, были афроамериканцами.