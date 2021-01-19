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Политика ,  
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США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании ООН

Представители России и США обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено сотрудничеству организации и Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает ТАСС.

Американский дипломат Родни Хантер в ходе заседания подверг критике действия режимов Сирии и Ирана в Ближневосточном регионе. Свое выступление он закончил цитатой Кинга: «Ненависть не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, взявший слово чуть позже, сказал, что в день памяти Мартина Лютера Кинга он хотел бы напомнить американским коллегам его другую цитату, «которую они, видимо, не любят воспроизводить». «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что сейчас необходимо прекратить «бряцание оружием», а также перестать провоцировать гонку вооружений в регионе. В связи с этим Небензя напомнил Совбезу о концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, которую предложила Москва. «Это приглашение к диалогу, в котором ЛАГ может сыграть важную роль. Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», — подчеркнул дипломат.

Материал дополняется.

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