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Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» не общалась с украинкой

Российская участница «Мисс Вселенная» не контактировала с конкурсанткой от Украины

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» не общалась с украинкой
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Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова не общалась с конкурсанткой от Украины Викторией Апанасенко. Об этом Линникова сказала в эфире РБК.

«Что касается общения с девушкой из Украины, то мы не контактировали с ней от слова «совсем». Увы, но это так», — сказала Линникова. На вопрос о том, было ли это условием организаторов, она ответила, что со стороны Апанасенко не было инициативы общаться с российской представительницей на конкурсе. «Она абсолютно избегала любого общения», — заявила Линникова.

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Линникова отметила, что коммуникация с другими девушками происходила хорошо. «Тем более что на английском я разговариваю свободно, поэтому проблем здесь не было», — сказала она. Представительница России отметила, что у нее есть фанаты из других стран — например, ей часто пишут жители Мексики и поздравляют, как и из Венесуэлы, Италии и других стран Европы.

Говоря о негативных комментариях в ее отношении, Линникова сказала, что это не ее «боль». «Люди пытаются каким-то образом излить свои переживания, поэтому — что ж, пусть. Вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо», — заявила россиянка. Она рассказала, что несколько раз у нее было желание отказаться от участия в конкурсе, но Линникова посчитала, что она достаточно смелая и целеустремленная, чтобы дойти до конца и достойно представить свою страну.

Анна Линникова представила Россию на конкурсе в национальном костюме под названием «Корона Российской империи» — она предстала перед зрителями в наряде императрицы. Как писал телеграм-канал «Мисс Россия», костюм был выполнен петербургским дизайнером Ольгой Маляровой в сотрудничестве с государственным музеем Эрмитаж.

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В Эрмитаже эту информацию РБК опровергли, заявив, что «автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов, но костюм и коллекция, частью которого он является, не создавались в сотрудничестве с государственным Эрмитажем».

Титул «Мисс Вселенная» завоевала американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Она опередила Аманду Дудамель из Венесуэлы и Адреину Мартинес из Доминиканской Республики. Конкурс проходил в Новом Орлеане (штат Луизиана). Габриэл 28 лет, она самая старшая из участниц.

Теги
«Мисс вселенная» Россия США Украина
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