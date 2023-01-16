Рогов сообщил о взрывах и проблемах с интернетом в Запорожье
В городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, прозвучали взрывы, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы», — написал он.
Рогов добавил, что после взрывов «в некоторых районах города Запорожья частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».
Позднее он написал, что, предварительно, целями были «объекты промышленной инфраструктуры, расположенные в городе Запорожье и ближайшем пригороде», используемые украинскими военными.
«Суспiльне Запорожье» в Telegram также сообщало о звуках взрывов в городе. С 1:49 по московскому времени в регионе объявлена воздушная тревога. В 2:27 тревога прекратилась.
Назначенный Киевом глава региональной администрации Александр Старух в телеграм-канале написал о «разрушении объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры».
сообщал о взрывах в Запорожье. Он указывал, что было не менее восьми «прилетов», а целью могли быть «военные склады с техникой и боеприпасами, а также инфраструктурные объекты». Минобороны России не сообщало о поражении каких-либо целей в самом Запорожье в этот день.