Россия снизила долю в Евразийском банке развития

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Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) единогласно одобрил перераспределение уставного капитала между государствами-участниками, Россия снизила долю с 65,9 до 44,7%. Об этом сообщили РБК в пресс-центре ЕАБР.

«Часть принадлежащего Российской Федерации пакета акций, составляющая 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными государствами-участниками. В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается с 65,9761 до 44,7878%», — говорится в сообщении.

По итогам перераспределения доли государств-участников в уставном капитале ЕАБР составили:

Казахстан — 37,29%;

Армения — 4,23%;

Киргизия — 4,23%;

Белоруссия — 5,2%;

Таджикистан — 4,25%.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах России снизить долю в ЕАБР ниже контрольной. По словам собеседников агентства, Россия и Белоруссия хотят снизить совокупную долю ниже 50%, вследствие чего контроль над банком может получить Казахстан. Как отмечает Bloomberg, это было сделано, чтобы ЕАБР не попал под европейские санкции, введенные против России и Белоруссии после начала военной операции на Украине. Однако после перераспределения долей Россия и Белоруссия стали контролировать 49,99%, что больше доли Казахстана.

ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В 2009 году к соглашению об учреждении банка присоединились Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, годом позже — Киргизия. Уставной капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Банк финансирует проекты в сфере транспорта, цифровых систем, зеленой энергетики и др.

Позднее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что Астана ведет переговоры по выкупу российской доли в ЕАБР. «Переговоры ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка», — отмечал он.

20 декабря российская Госдума приняла закон, который позволяет России в 2023 году применить механизм конвертации долей участия в международных финансовых организациях в долговые обязательства — это позволит защитить организации от санкционных рисков. В Минфине отмечали, что эти поправки позволят «международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования».

5 августа глава Евразийского банка развития Николай Подгузов говорил, что ЕАБР не ожидает сокращения доли России в своем инвестиционном портфеле. Он уточнил, что портфель сохраняется на уровне около 40%, при этом на Казахстан приходится 36%, на Белоруссию — 23%.