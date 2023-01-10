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Минобороны отчиталось о трех сбитых штурмовиках Су-25 ВСУ

Минобороны: сбиты три украинских штурмовика Су-25 в ДНР
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Донецкой народной республики (ДНР) российская авиация сбила три штурмовика Су-25, принадлежавших ВСУ, сообщил во время брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Это произошло близ населенных пунктов Пушкина, Максимильяновка и Ясеневое, уточнили в министерстве.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — добавил Конашенков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине более десяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. За этот период, как утверждают в российском Минобороны, сбиты 370 украинских самолетов, 200 вертолетов, 2,8 тыс. беспилотников, а также уничтожены 7,4 тыс. танков и иных бронемашин, 3,8 тыс. орудий полевой артиллерии.

Материал дополняется.

Теги
Су-25 ВСУ Украина ДНР Минобороны
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