Минобороны отчиталось о трех сбитых штурмовиках Су-25 ВСУ
На территории Донецкой народной республики (ДНР) российская авиация сбила три штурмовика Су-25, принадлежавших ВСУ, сообщил во время брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Это произошло близ населенных пунктов Пушкина, Максимильяновка и Ясеневое, уточнили в министерстве.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — добавил Конашенков.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине более десяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. За этот период, как утверждают в российском Минобороны, сбиты 370 украинских самолетов, 200 вертолетов, 2,8 тыс. беспилотников, а также уничтожены 7,4 тыс. танков и иных бронемашин, 3,8 тыс. орудий полевой артиллерии.
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