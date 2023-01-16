Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Трейдеры лишились $700 млн за выходные из-за роста курсов криптовалют Крипто, 14:10
На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Политика, 14:07
Кремль анонсировал дополнения к концепции внешней политики Политика, 14:06
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:01
Guardian узнала о тупике в ЦЕРН из-за спора об авторстве ученых из России Политика, 13:54
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Город, 13:54
Мосбиржа запустит опционы на акции «Роснефти», «Татнефти» и МТС Инвестиции, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков допустил визит Путина в Петербург в день 80-летия прорыва блокады Политика, 13:49
Алена Косторная перешла в парное катание Спорт, 13:40
Песков назвал манипуляцией сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК Вагнера Политика, 13:39
Балицкий заявил, что власти «дают время подумать» ждущим прихода ВСУ Политика, 13:37
Цены на газ в Европе рухнули на 11% до минимума с сентября 2021 года Инвестиции, 13:36
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 13:35
Как закрыть ООО, если в нем числится только генеральный директор Pro, 13:32
Политика ,  
0 

Кремль анонсировал дополнения к концепции внешней политики

Песков: проект концепции внешней политики дополняется и может быть утвержден президентом
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Проект обновленной концепции внешней политики России дополняется, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она [концепция] будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будут определенные дополнения», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Документ может быть утвержден без проведения большого заседания Совбеза, указом президента, уточнил Песков. Пока неясно, когда этот указ будет подписан.

Как сообщал 15 декабря 2022 года директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, ведомство сможет выпустить новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года. 21 декабря Путин обсудил проект с Совбезом.

Действующая концепция внешней политики была принята в 2016 году. В январе 2022 года Путину представили обновленную концепцию, но президент поручил ее доработать.

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин внешняя политика МИД Совбез Кремль
Материалы по теме
Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики России
Политика
МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter