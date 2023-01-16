Кремль анонсировал дополнения к концепции внешней политики

Песков: проект концепции внешней политики дополняется и может быть утвержден президентом

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Проект обновленной концепции внешней политики России дополняется, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она [концепция] будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будут определенные дополнения», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Документ может быть утвержден без проведения большого заседания Совбеза, указом президента, уточнил Песков. Пока неясно, когда этот указ будет подписан.

Как сообщал 15 декабря 2022 года директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, ведомство сможет выпустить новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года. 21 декабря Путин обсудил проект с Совбезом.

Действующая концепция внешней политики была принята в 2016 году. В январе 2022 года Путину представили обновленную концепцию, но президент поручил ее доработать.