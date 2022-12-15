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МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России
МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года
Алексей Дробинин
МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
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