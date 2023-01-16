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Арестованного замглавы Владивостока обвинили в махинациях с землей

Прокуратура: арестованный замглавы Владивостока Ляйфер участвовал в махинациях с землей
Алексей Ляйфер
Алексей Ляйфер (Фото: Дума города Владивостока)

Заместитель главы Владивостока Алексей Ляйфер, арестованный по обвинению в получении взятки, проводил махинации с земельными участками, заявили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, в 2021 году Ляйфер заставил своего подчиненного незаконно предоставить группе граждан в общую долевую собственность по льготным основаниям земельный участок во Владивостоке площадью более 9 тыс. кв. м. Цена участка составила 5% от его кадастровой стоимости, из-за чего бюджет города недополучил более 20 млн руб.

Кроме того, Ляйфер обвиняется в том, что в декабре 2018 года получил взятку в крупном размере от юридического лица за содействие в заключении договора аренды.

Вице-мэр обвиняется по статьям о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание — 12 и 10 лет лишения свободы соответственно. Суд Владивостока 15 января арестовал чиновника на два месяца.

Ляйфер руководит управлениями муниципальной собственности, градостроительства, архитектуры и строительства Владивостокского городского округа, охраны окружающей среды и природопользования, а также правовым управлением, говорится на сайте администрации Владивостока.

В декабре 2022 года в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков обвинили бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову. По этому же делу проходит директор управления муниципальной собственности Армен Карапетян. По версии следствия, они без проведения торгов предоставили по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 кв. м — в результате бюджету Приморского края был причинен ущерб в размере свыше 57,8 млн руб.

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Позже произошел аналогичный эпизод, тогда ущерб составил 20,1 млн руб. У фигурантов прошли обыски, их имущество арестовали. Соколову отправили под стражу, а Карапетяну назначили домашний арест.

Весной 2022 года VL.ru опубликовал материал, в котором говорилось, что мэрия Владивостока отдала участок на сопке Шошина собственникам расположенных там «объектов капитального строительства» — гаражей. После заключения договора купли-продажи объекты «тут же испарились», писало издание. Местные жители полагают, что гаражи построили для выкупа земли и дальнейшего строительства на этом месте жилого комплекса.

После публикации прокуратура Владивостока подала иск о признании договора недействительным и возвращении участка в муниципальную собственность. Суд отказал и оставил землю за членами гаражного кооператива, суд следующей инстанции утвердил это решение.

Теги
прокуратура Владивосток Приморский край взятка арест
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