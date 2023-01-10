В Китае чиновника приговорили к смертной казни с отсрочкой за взятки

Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь китайской провинции Цзилинь приговорил бывшего члена партийного комитета Министерства госбезопасности Лю Яньпина к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток на сумму более 234 млн юаней ($34,5 млн), пожизненно лишил его политических прав и постановил конфисковать его имущество, передает Центральное телевидение Китая.

Лю Яньпин занимал различные посты с 2001 по 2022 год, в том числе был заместителем министра общественной безопасности КНР, членом парткома этого ведомства и главой инспекционной группы по дисциплине в министерстве. По данным суда, на протяжении этого времени он получал деньги и недвижимость за то, что способствовал департаментам и частным лицам в ведении бизнеса и урегулировании различных дел.

Подсудимый признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и вернул незаконную прибыль. В связи с этим суд смягчил меру наказания — после отсрочки его приговор может быть заменен пожизненным заключением без права досрочного освобождения, если он не совершит в течение этих двух лет умышленного преступления.

По данным China Daily, 67-летний Лю Яньпин вступил в партию в 1979 году. Следствие началось в марте прошлого года, а в сентябре чиновника исключили из партии и сместили с поста.

В сентябре прошлого года аналогичный приговор вынесли бывшему министру юстиции, экс-замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа. По данным следствия, c 2005 по 2021 год экс-чиновник использовал свое служебное положение для получения взяток и оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса. Всего, как выяснил суд, бывший чиновник получил взяток на сумму более 117 млн юаней (около $16,5 млн). Кроме того, он «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата Фу Вэйхуа», писала газета National Business Daily.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость дальнейшего строгого управления партией и пообещал нулевую терпимость к коррупции.