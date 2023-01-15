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Суд арестовал замглавы Владивостока по обвинению в получении взятки

Суд арестовал замглавы Владивостока Ляйфера по обвинению в получении взятки

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца заместителя главы города Алексея Ляйфера, сообщается на сайте суда.

Вице-мэр обвиняется по статьям о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание — 12 и 10 лет лишения свободы соответственно. О заключении Ляйфера под стражу ходатайствовал следователь по особо важным делам Следственного комитета.

На официальном сайте Владивостока говорится, что Ляйфер руководит управлениями муниципальной собственности, градостроительства, архитектуры и строительства Владивостокского городского округа, охраны окружающей среды и природопользования, а также правовым управлением.

В декабре прошлого года суд арестовал на два месяца бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по обвинению в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков, сообщал «РИА Новости» представитель Фрунценского районного суда Владивостока. По тому же делу проходит директор управления муниципальной собственности Армен Карапетян, ему назначили два месяца домашнего ареста, заявили в Следственном комитете.

По версии следствия, в период с ноября 2015 года по сентябрь 2016-го фигуранты предоставили без проведения торгов по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 квадратных метров, где расположены 13 гаражей общей площадью 260 квадратных метров. Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 млн руб.

Следователи выявили еще один аналогичный эпизод, совершенный в период с конца 2015-го по январь 2022-го. Тогда ущерб составил 20,1 млн рублей. У фигурантов прошли обыски, их имущество арестовали. 

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