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Кончаловский заявил, что с состраданием смотрит на события на Украине

Режиссер Кончаловский: с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине

Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским санкции и отметил, что с состраданием смотрит на происходящее в стране. Об этом он сообщил в беседе с «РИА Новости».

«У меня по этому поводу [санкций] не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил — я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине», — сказал Кончаловский.

Режиссер подчеркнул, что история знает случаи ослепления масс людей, которым в дальнейшем приходится жестоко расплачиваться за это, однако «прозрение неизбежно». Он также добавил, что России и Украине «суждено быть вместе».

15 января президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Посимо Кончаловского в этот список попали блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников, а также журналисты Марина Ахмедова, Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова и др.

С начала российской военной операции на Украине Киев, а также западные страны вводили несколько раундов жестких ограничений против Москвы. В прошлый раз под украинские санкции попали 119 человек, в том числе актер и режиссер Никита Михалков, главред RT Маргарита Симоньян, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Теги
Андрей Кончаловский Военная операция на Украине Владимир Зеленский санкции
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