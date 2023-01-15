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Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси

Актера Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с его матерью. Об этом ТАСС сообщил менеджер артиста Рати Абзианидзе.

«Решением его семьи, это было и его желанием при жизни, он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать», — сказал Абзианидзе. Панихида по актеру пройдет в церкви, — Абзианидзе не уточнил, в какой именно, — после чего гроб доставят в тбилисскую филармонию, а позже состоится погребение.

Вахтанг Кикабидзе умер 15 января в возрасте 84 лет. Он родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков. В 1959 году он начал работать в Тбилисской филармонии, с 1966 года выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Орэра» и стал его солистом.

«Надо быть гражданином, а потом уже артистом». Памяти Вахтанга Кикабидзе
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Кикабидзе сыграл главные роли в фильмах «Мимино», «Не горюй!» Георгия Данелии, а также в «Мелодиях Верийского квартала». Всего он исполнил около двух десятков ролей. В 1978 году он получил Государственную премию СССР за роль летчика Валико Мизандари в фильме «Мимино», в 1970-м — премию за лучшую мужскую роль МКФ в Картахене («Не горюй»).

С 2020 года актер был депутатом парламента Грузии. В 2008 году его наградили российским орденом Дружбы, но Кикабидзе отказался его принять из-за военного конфликта в Южной Осетии.

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Вахтанг Кикабидзе похороны Грузия
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