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Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Представитель МИДа Захарова: жду, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой
Куклы &laquo;Степашка&raquo; и &laquo;Хрюша&raquo;
Куклы «Степашка» и «Хрюша» (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинскому президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против персонажей программы «Спокойной ночи, малыши!» Хрюши и Степашки. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — говорится в сообщении Захаровой. Она уточнила, что, возможно, Зеленский «своих не трогает и марионеток пронесет».

15 января Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 198 человек, в основном граждан России. Меры вводятся сроком на десять лет, они подразумевают в том числе блокировку активов, прекращение сотрудничества, запрет на въезд в страну. Под них попали деятели культуры и медиасферы.

В их числе — режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (имеет псевдоним Гоблин), спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и продюсер Яна Рудковская. Под санкциями оказались основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и военный обозреватель Юрий Котенок, руководитель RT DE Динара Токтосунова.

С начала российской военной операции на Украине Киев, а также западные страны вводили несколько раундов жестких ограничений против Москвы. В прошлый раз под украинские санкции попали 119 человек, в том числе актер и режиссер Никита Михалков, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян.

Теги
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский санкции «Спокойной ночи, малыши!»

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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