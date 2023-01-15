The Telegraph: Британия пересматривает поддержку по ядерной сделке после казни в Иране

Telegraph узнала о пересмотре Лондоном поддержки СВПД после казни в Иране

Великобритания пересматривает свою позицию по поводу поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после казни британского подданного, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

«За то время, что мы занимаемся этим, ландшафт и позиция полностью изменились — в основном из-за поведения иранского режима», — заявил собеседник газеты.

По его словам, отношения Лондона с Тегераном в последние месяцы сильно обострились из-за «политики жестоких репрессий» во время протестов в Иране, однако «все варианты рассматриваются» в свете казни.

Речь идет о бывшем заместителе экс-министра обороны Ирана Алирезу Акбари, который одновременно был иранским гражданином и британским подданным. В Министерстве информации и национальной безопасности Исламской Республики утверждали, что он имел доступ к некоторым секретным данным Ирана и неоднократно передавал их британским спецслужбам.

Би-би-си публиковала аудиозапись, на которой Акбари до казни говорил, что его пытали и заставили на камеру признаться в преступлениях, которых он не совершал. 14 января мужчину казнили.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «жестоким и трусливым действием, приведенным в исполнение варварским режимом». Позже Лондон отозвал своего посла в Иране для консультаций, а также вызвал иранского временного поверенного в делах.