Британия временно отозвала своего посла в Иране после казни подданного
Великобритания отозвала своего посла в Иране для консультаций, а также вызвала иранского временного поверенного в делах, сообщается в Twitter главы британского МИДа Джеймса Клеверли.
«Мы привлекаем режим к ответственности. <...> Наш ответ Ирану не ограничивается сегодняшним днем, мы изучаем дальнейшие действия», — говорится в сообщении.
Помимо указанных действий, Лондон ввел санкции против иранского генерального прокурора, отмечается в твите. В Форин-офисе заявили, что генпрокурор «стоит за применением в Иране смертной казни» и эта мера подчеркивает «отвращение» Лондона к приведению в исполнение смертного приговора в отношении гражданина Британии Алиреза Акбари.
Акбари, бывшего заместителя экс-министра обороны Ирана, который одновременно был иранским гражданином и британским подданным, казнили 14 января, сообщало агентство IRNA. Его заподозрили в шпионаже в пользу Соединенного королевства, приговор был вынесен 11 января.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в Twitter, что был шокирован казнью. «Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа», — счел политик.