В Петербурге восемь человек пострадали из-за фейерверков

ГУ МЧС по Петербургу: восемь человек пострадали от фейерверков в новогоднюю ночь

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Восемь человек пострадали в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь при запуске фейерверков, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

«В результате применения пиротехники пострадали восемь человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», — отметили в МЧС.

В частности, один из фейерверков попал дом номер 21 по проспекту Кузнецова в Красносельском районе, из-за чего возник пожар на балконе одной из квартир. Также из-за пиротехники загорелись стройматериалы на крыше дома номер 5 на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе, отмечает издание. Еще одна петарда попала на балкон квартиры дома номер 13/1 по улице Понтонной, но возгорания не произошло.

В Новосибирске в новогоднюю ночь запущенный во дворе многоквартирного дома фейерверк попал в здание, из-за чего загорелись балконы. В пресс-службе регионального управления МВД РБК сообщили, что пострадавших нет, проводится проверка. Портал ngs.ru сообщал, что инцидент произошел на востоке города, на улице Татьяны Снежиной, в доме 19/1. По данным «Яндекс.Карт», там расположен жилой десятиэтажный дом 2013 года постройки. Портал пишет, что балконы загорелись на шестом и десятом этажах.