В центре Лондона неизвестные открыли стрельбу возле церкви

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Три женщины и ребенок доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после того, как находившиеся в автомобиле неизвестные открыли срельбу на улице рядом с церковью у вокзала Юстон в центре Лондона, говорится в сообщении Скотланд-Ярд в Twitter.

«Нам месте находится большое количество сотрудников полиции. Проводится оперативное расследование, обстоятельства произошедшего по-прежнему выяснятся. На данном этапе никто не задержан. <...> Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что выстрелы были осуществлены из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места происшествия», — сообщили в столичном полицейском управлении.

По данным полиции, среди пострадавших — три женщины, получившие не угрожающие жизни ранения. Также, предположительно в результате инцидента, ранения получила семилетняя девочка.

В середине декабря неизвестный открыл стрельбу у Курдского культурного центра в Париже, в результате три человека погибли, а город охватили беспорядки.

Позже полиции удалось задержать стрелка - им оказался 69-летний пенсионер, работавший машинистом. Как отмечал BFM, нападавший находился под следствием с декабря 2021 года за умышленное насилие расистского характера с применением оружия, а также ущерб за действия. После стрельбы прокуратура поместила его в психиатрический лазарет полиции.