Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

Инна Чурикова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народную артистку СССР Инну Чурикову, которая умерла 14 января, похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил «РИА Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Ранее он говорил, что театр попросил похоронить артистку на Новодевичьем кладбище, так как Чурикова — «великая актриса». Прощание с ней состоится 17 января.

Чурикова умерла днем 14 января в больнице, о ее смерти сообщил Варшавер. Причину он не назвал. Актрисе было 79 лет.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР в эвакуации, затем с матерью вернулась в Москву. В школе она поступила в театральную студию при Театре им. К.С. Станиславского, а потом стала студенткой Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина.

С 1965 года актриса служила в Московском театре юного зрителя, а в 1975 году присоединилась к труппе театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»), где проработала около 50 лет. Актриса сыграла роли более чем в 40 фильмах, среди которых — «Морозко» (1964), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ширли-мырли» (1995) и другие.

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями ее близким и родственникам.