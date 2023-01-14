В «Ленкоме» назвали дату прощания с Инной Чуриковой

Инна Чурикова (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая умерла 14 января на 80-м году жизни, пройдет в театре «Ленком» во вторник, 17 января, сообщил «РИА Новости» директор театра, где служила актриса, Марк Варшавер.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — отметил он.

Чурикова умерла в больнице, причина смерти не называлась.

Актриса родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР в эвакуации, затем с матерью вернулась в Москву. В школе она поступила в театральную студию при Театре им. К. С. Станиславского, а потом стала студенткой Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина.

С 1965 года служила в Московском театре юного зрителя, с 1975 года — в театре имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»). Здесь она проработала около 50 лет. Актриса также сыграла в более чем 40 фильмах, среди которых — «Морозко» (1964), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ширли-мырли» (1995) и др.