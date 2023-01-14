В США призвали к импичменту Байдена и назвали его военным преступником

Джеффри Янг (Фото: GeoffYoungVictoriaCouncil / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности «за военные преступления», в том числе на Украине, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг на своей странице в Twitter.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России», — написал политик, выразив мнение, что все президенты США после 1945 года были «военными преступниками».

Заявления Янга звучат на фоне расследования в связи с обнаруженными в доме Байдена и связанном с ним аналитическом центре секретными документами. По данным CNN, материалы относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы. В Белом доме заверили, что будут тесно сотрудничать с расследованием, а также выразили уверенность, что документы попали в дом и аналитический центр «непреднамеренно».

В середине марта 2022 года Байден назвал «военным преступником» российского президента Владимира Путина. В Кремле его заявления сочли «абсолютно непозволительными», указав на историю США, в частности, сбрасывание атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.