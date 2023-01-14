Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 10:05
Касаткина разгромно проиграла в финале турнира в Австралии Спорт, 10:04
В США призвали к импичменту Байдена и назвали его военным преступником Политика, 10:01
Чем заняться дома: сериал «Одни из нас» и подкаст «Характер арктический» Стиль, 10:00
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье Политика, 09:56
«Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения суда Общество, 09:48
Медведев обвинил Кисиду в предательстве памяти о ядерном костре Хиросимы Политика, 09:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Додик объяснил вручение Путину ордена Республики Сербской Политика, 09:42
В Харькове прогремели взрывы Политика, 09:40
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 09:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:24
Ефимов рассказал о реорганизации участка в Красносельском тупике Город, 09:14
Наша планета пока не обречена: четыре причины сохранять надежду Зеленая экономика, 09:00
Власти раскрыли цену новых самолетов Superjet и МС-21 для «Аэрофлота» Бизнес, 09:00
Политика ,  
0 

В США призвали к импичменту Байдена и назвали его военным преступником

Кандидат в губернаторы Кентукки Янг призвал к импичменту Байдена «за военные преступления»
Джеффри Янг
Джеффри Янг (Фото: GeoffYoungVictoriaCouncil / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Президента США Джо Байдена необходимо отстранить от должности «за военные преступления», в том числе на Украине, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг на своей странице в Twitter.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России», — написал политик, выразив мнение, что все президенты США после 1945 года были «военными преступниками».

Заявления Янга звучат на фоне расследования в связи с обнаруженными в доме Байдена и связанном с ним аналитическом центре секретными документами. По данным CNN, материалы относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы. В Белом доме заверили, что будут тесно сотрудничать с расследованием, а также выразили уверенность, что документы попали в дом и аналитический центр «непреднамеренно».

В середине марта 2022 года Байден назвал «военным преступником» российского президента Владимира Путина. В Кремле его заявления сочли «абсолютно непозволительными», указав на историю США, в частности, сбрасывание атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Теги
Джо Байден импичмент военные преступления
Материалы по теме
В конгрессе заявили о лишении его доступа к данным о бумагах Байдена
Политика
Белый дом заявил, что секретные документы попали в дом Байдена по ошибке
Политика
Сноуден пошутил о секретных документах в офисе Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter