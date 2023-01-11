Посол допустил вручение Путину ордена Республики Сербской лично Додиком

Глава Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик может лично прибыть в Москву и вручить российскому президенту Владимиру Путину орден республики, сообщил радиотелевидению Республики Сербской (РТРС) посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

«Мы считаем, что это подтверждение стратегического характера наших отношений, наших братских отношений во всех сферах, как в экономике, так и в духовной сфере. Я думаю, что у нас очень хорошие перспективы», — сказал дипломат.

Он добавил, что для Додика найдут возможность посещения Москвы, чтобы он лично вручил Путину орден Республики Сербской на ожерелье. О том, что российский президент удостоен этой награды, Додик объявил 8 января, передает РТРС.

В 2022-м Додик и Путин встречались дважды: в июне в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме (ПМЭФ) и в сентябре в Москве. Додик в это время был членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.

В октябре Додик во второй раз стал главой республики Сербской, ранее он занимал этот пост в 2010-2018 годах. Он заверил, что на посту президента будет сотрудничать с Россией и Сербией, но также и с другими странами мира.