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В ДНР увидели признак истощения запасов ВСУ в возможных поставках Stryker

В ДНР сочли признаком истощения запасов ВСУ возможные поставки бронетранспортеров Stryker

Возможная передача США Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker говорит, что украинской армии нечем пополнять запасы легкой бронетехники, сами эти машины не являются «чем-то выдающимся», заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

10 января газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что американское Минобороны обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи.

«Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП (боевых машин пехоты — прим. ТАСС), которые были раньше, уже не хватает. Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. <...> Поэтому западными спонсорами рассматриваются уже варианты поставки собственных ББМ», — прокомментировал это сообщение собеседник агентства.

По его словам, Stryker — «обычный колесный бронетранспортер», предназначенный для защиты личного состава от стрелкового вооружения небольшого калибра. При этом от основного вооружения БТР-82А, БМП-2 или любого гранатомета он уже не защитит. «Эта штука представляет интерес только в достаточно редких модификациях — когда из него за счет дополнительного оборудования делают командно-штабную машину либо управления огнем артиллерии», — пояснил представитель Народной милиции ДНР.

В начале января США анонсировали передачу Киеву боевых машин пехоты Bradley, речь может идти о 50 БМП. В Пентагоне 13 января говорили, что обучение украинских военных работе с этой техникой должно начаться на следующей неделе.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.

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