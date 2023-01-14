В ДНР увидели признак истощения запасов ВСУ в возможных поставках Stryker

Возможная передача США Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker говорит, что украинской армии нечем пополнять запасы легкой бронетехники, сами эти машины не являются «чем-то выдающимся», заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

10 января газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что американское Минобороны обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи.

«Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП (боевых машин пехоты — прим. ТАСС), которые были раньше, уже не хватает. Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. <...> Поэтому западными спонсорами рассматриваются уже варианты поставки собственных ББМ», — прокомментировал это сообщение собеседник агентства.

По его словам, Stryker — «обычный колесный бронетранспортер», предназначенный для защиты личного состава от стрелкового вооружения небольшого калибра. При этом от основного вооружения БТР-82А, БМП-2 или любого гранатомета он уже не защитит. «Эта штука представляет интерес только в достаточно редких модификациях — когда из него за счет дополнительного оборудования делают командно-штабную машину либо управления огнем артиллерии», — пояснил представитель Народной милиции ДНР.

В начале января США анонсировали передачу Киеву боевых машин пехоты Bradley, речь может идти о 50 БМП. В Пентагоне 13 января говорили, что обучение украинских военных работе с этой техникой должно начаться на следующей неделе.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.