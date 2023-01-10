В Пентагоне не исключили поставки бронетранспортеров Stryker на Украину

Газета The Wall Street Journal тем временем пишет о задержке с поставками на Украину первых четырех систем противодействия дронам Vampire — их передадут не раньше середины 2023 года

Пентагон обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Минобороны.

На прошлой неделе США анонсировали передачу Киеву боевых машин пехоты Bradley, речь может идти о 50 БМП. Stryker могут войти в следующий пакет помощи, рассказал один из собеседников. Не исключено, что администрация президента Джо Байдена объявит об этом в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии, уточняет издание.

Газета The Wall Street Journal тем временем пишет, что поставка первых четырех систем противодействия дронам Vampire на Украину состоится не раньше середины 2023 года, еще десять Киев должен получить к концу года. Пентагон сначала заявлял, что предоставит Vampire стране в августе, но в итоге одобрил контракт на поставку этого вооружения на сумму $40 млн только в середине декабря.

Наряду с США о поставках БМП Marder объявила Германия. Франция заявила о намерении передать Киеву боевые бронированные машины AMX-10 RC. Отправка этих вооружений может открыть дорогу для поставок немецких танков Leopard или американских M1 Abrams, писало Politico.

Телеканал Sky News сообщал, что Великобритания рассматривает возможность поставки в Киев танков Challenger 2. Газета The Finacial Times отмечала, что в случае положительного решения Лондона за ним может последовать и передача украинской стороне M1 Abrams и Leopard II.