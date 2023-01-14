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Власти назвали возможную причину массовой гибели сардин на Курилах

На Курилах предположили, что причиной массовой гибели сардин может быть термический шок

Причиной массовой гибели сардин иваси на одном из Курильских островов Кунашир может быть термический шок из-за резкого понижения температуры воды в связи со штормом, заявила заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская. Ее слова приводит администрация Южно-Курильского района в своем телеграм-канале.

«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — предположила Неведомская.

13 января в бухте Первухина на острове Кунашир была зафиксирована массовая гибель сардин. В Сахалино-Курильском управлении Росрыболовства сообщали, что эксперты, выехавшие на место инцидента, зафиксировали гибель рыбы по всей протяженности бухты, однако видимых загрязнений не наблюдается.

В Росрыболовстве тогда заявили, что «такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями». В начале января в районе Курильских островов фиксировали землетясение магнитудой 5,6.

В дальневосточных морях водится особый вид сардин иваси. В советское время эта рыба была популярным брендом: традиционный новогодний салат «сельдь под шубой» многие готовили именно с добавлением иваси, а не классической сельди.

Добыча этой рыбы была на пике в 1980-е годы, а рекорд по вылову был в 1990-м: тогда ее добыли 484,4 тыс. т, но затем иваси ушла от российских берегов. Вылов после 25-летнего перерыва возобновился в 2016 году.

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Курильские острова гибель животных
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