Полянский назвал защиту прав человека целью спецоперации на Украине

Дмитрий Полянский (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Целью России никогда не было прекращение существования Украины, цель состояла в том, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в этой стране, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире британской радиостанции LBC.

«Это никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина перестала существовать. Наши цели заключаются лишь в том, чтобы обеспечить уважение прав человека в этой стране так же, как и в других странах мира», — сказал Полянский.

Президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины целями российской военной операции. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, говорил о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».

Во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай» в конце октября президент заявил, что «помощь людям Донбасса» является главной целью спецоперации. «Мы что ли совершили там [на Украине] госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. <...> План был и цель [СВО] одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — объяснил Путин.