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Путин заявил об участии экс-главы Башкирии Рахимова «в жизни всей России»

Путин: первый президент Башкирии Муртаза Рахимов принимал участие в жизни всей России
Муртаза Рахимов, архивное фото
Муртаза Рахимов, архивное фото (Фото: Денис Гришкин / ТАСС)

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, похороны которого проходят в Уфе, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Радием Хабировым, сообщила пресс-служба Кремля.

«[Муртаза Рахимов] внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Рахимов, «без всякого преувеличения, сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», и назвал это его «огромной заслугой».

При нем республика «жила, восстанавливалась после известных трагических событий — развала Советского Союза — в течение почти 20 лет» и многого добилась, сказал президент.

Он добавил, что хорошо знал Рахимова лично. «У нас были добрые отношения», — подытожил Путин.

13 января глава государства посетил похороны экс-президента республики в Уфе и лично простился с ним.

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Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Зампредседателя курултая (парламента) Башкирии Рустем Ахмадинуров сказал ТАСС, что экс-президент республики умер после «тяжелой продолжительной болезни». Источник телеканала «Вся Уфа» сообщил в июле, что политик лежит в больнице, и его состояние оценивается как тяжелое. В конце месяца республиканский минздрав оценил состояние здоровья Рахимова как удовлетворительное. Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.

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Владимир Путин Башкортостан Муртаза Рахимов

Владимир Путин

политик, президент России

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