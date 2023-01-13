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Крупнейшие российские издательства не выпустят мемуары принца Гарри

Крупнейшие российские издательства не будут выпускать мемуары принца Гарри
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Представитель одной из лидирующих в России издательских групп «Эксмо-АСТ» (объединяет также «Манн, Иванов и Фербер», крупнейшее в России non-fiction издательство «Бомбора» и др.) сообщил РБК, что они не ведут переговоры с правообладателем автобиографии британского принца Гарри Spare («Запасной») о выпуске этой книги в России. Он объяснил это решение тем, что прежде «книги о королевской семье в России проваливались».

О том, что мемуары принца Гарри вряд ли в ближайшее время появятся в России на русском языке, сообщил и представитель издательства «Альпина Паблишер». «Правообладатель этой книги прекратил сотрудничество с российскими компаниями», — отметил он. В издательствах «Азбука-Аттикус» и «Рипол Классик» также заявили, что переговоры по выпуску автобиографии в России не ведут.

Книга принца Гарри поступила в продажу 10 января. В ней британский принц рассказывает в том числе об отношениях в королевской семье и о своей службе в Афганистане. Издателем и правообладателем книги «Spare» является англо-американский концерн Penguin Random House — крупнейший в мире издатель книг на английском языке. Он ранее сообщил, что в первый же день после открытия продаж число реализованных бумажных и электронных копий в США, Канаде и Великобритании превысило 1,43 млн. По информации The Mirror, это рекорд для издательства в сегменте нехудожественной литературы.

Penguin Random House, в числе прочего, занимался выпуском книг бывшей первой леди США Мишель Обамы «Свет, который мы несем», экоактивистки Греты Тунберг «Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить», сооснователя The Beatles Пола Маккартни The Lyrics, а также произведений Терри Пратчетта.

В марте 2022 года на фоне начала спецоперации России на Украине Penguin Random House объявил о прекращении деятельности в России. С аналогичными заявлениями выступили Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners.

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