Мобилизованные поразили украинские позиции с помощью установок «Мста»
Призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие поразили украинские замаскированные позиции и артиллерию с помощью модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2», сообщает Минобороны России, передает ТАСС.
Агентство опубликовало видео, где показана боевая работа расчетов военных Западного военного округа по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских войск в зоне спецоперации на дальностях в несколько десятков километров.
«Боевые задачи в составе расчетов выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО», — отметили в ведомстве.
«Мста-СМ2» является модернизированной версией советской гаубицы «Мста-С». Она получила автоматизированную систему управления огнем, что увеличило прицельную скорострельность. Гаубица позволяет вести огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень одновременно.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, в ее рамках собирались призывать служащих из запаса, говорил министр обороны Сергей Шойгу. 28 октября он заявил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.
В то же время приказ президента о завершении мобилизации не публиковался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что указ не нужен. Владимир Путин неоднократно говорил, что призванных 300 тыс. человек достаточно для проведения спецоперации. В конце декабря прошлого года он рассказал, что 150 тыс. призванных проходят подготовку на военных полигонах. «Это достаточный резерв для ведения операции. Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях не используется, но люди проходят там подготовку», — заявил президент.