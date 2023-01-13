В США сочли «проблемы» России в спецоперации причиной смены командования

В США считают, что перестановки в командовании военной операцией отражают «системные проблемы» России на Украине, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«Вероятно, это действительно отражает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские военные», — сказал он. (цитата по Reuters).

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск днем 11 января. Сергей Суровикин, который занимал этот пост с октября, стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.

В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия Вооруженных сил и повышением качества их обеспечения, а также эффективности управления группировками войск.

Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК заявил, что при нынешнем масштабе военной операции «руководить должен тот человек, который обладает всеми полномочиями военного руководства». Он выразил мнение, что перестановки должны положительно повлиять на ход операции, так как руководит операцией теперь «тот человек, который вправе использовать любые силы и средства, любые соединения, для того чтобы решить вопрос в нашу пользу».