ТАСС сообщил, что самолет из Мурманска в Москву подал сигнал тревоги

Собеседник в авиационных службах сообщил агентсву, что самолет Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. По данным ТАСС, в тот момент он находился на высоте более 10 км

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

Пассажирский самолет Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», — сказал собеседник агентства.

На тот момент борт находился примерно на середине пути, над Вологодской областью. Он летел на высоте более 10 км и уже начал снижение, уточняет ТАСС.

Как следует из информации на сайте аэропорта Мурманска, единственный рейс в Москву на Boeing 737 выполняет авиакомпания «Победа». Борт DP 6856 вылетел из Мурманска в 20:30 и должен был прилететь в 22:52 (мск).

Несколько дней назад, 5 января, пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Победа» также подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета. Самолет, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Челябинск, вынужденно приземлился в аэропорту Уфы.

Как рассказали РБК в пресс-службе аэропорта, на борту самолета был обнаружен подозрительный предмет. В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры были высажены в «стерильную» зону аэропорта. На борт самолеты были направлены сотрудники правоохранительных органов.