Минюст предложил разрешить осужденным иметь при себе очки и встречаться с детьми

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минюст предложил разрешить всем категориям заключенных иметь при себе очки не в металлической оправе. Об этом говорится в поправках проекта приказа об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.

«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — говорится в поправках. В документе говорится, что разрешение можно распространить на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, а также осужденных к лишению свободы (в исправительной колонии особого режима, отбывающих наказание в строгих условиях или пожизненное лишение свободы), отбывающих наказание в тюрьме или водворенных в помещения для нарушителей.

Также проектом приказа были уточнены положения, касающиеся свиданий с подозреваемыми или обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, и с осужденными к лишению свободы. На встречу с ними допускаются несовершеннолетние в сопровождении взрослых, причем количество детей не ограничено. В исправительных учреждениях число лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вместимости комнат для проведения встреч и графика предоставления таковых.

Список вещей и предметов, которые осужденным нельзя иметь при себе или получать в посылках, опубликован на сайте Минюста. Там упоминаются «предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота», деньги и ценные вещи, оптические приборы, опасные бритвы, любые документы и др.

10 ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект «О пробации» — об адаптации заключенных как во время отбытия наказания, так и после. В Минюсте уверены, что подобная мера позволит снизить уровень рецидива преступлений. Законопроект был одобрен в первом чтении 6 декабря, дата рассмотрения во втором чтении не определена.