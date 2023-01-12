Минюст предложил разрешить осужденным иметь при себе очки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Без рекорда: декабрь не стал самым успешным по продажам жилья Недвижимость, 17:07
Цена золота превысила $1900 за унцию на фоне данных об инфляции в США Инвестиции, 16:59
Инфляция в США замедлилась до минимума с 2021 года Инвестиции, 16:54
Отец Романа Костомарова опроверг данные о его лечении купанием в проруби Спорт, 16:51
ЕС создаст стратегический запас необходимых лекарств Экономика, 16:50
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 16:47
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 3 января Инвестиции, 16:43
Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации Политика, 16:37
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 16:22
Москва одобрила строительство бизнес-центра с озелененными крышами Недвижимость, 16:20
В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград Политика, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
«Золотой короне» выдали лицензию на работу в Таджикистане Финансы, 16:14
Политика ,  
0 

Минюст предложил разрешить осужденным иметь при себе очки

Минюст предложил разрешить осужденным иметь при себе очки и встречаться с детьми
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минюст предложил разрешить всем категориям заключенных иметь при себе очки не в металлической оправе. Об этом говорится в поправках проекта приказа об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.

«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — говорится в поправках. В документе говорится, что разрешение можно распространить на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, а также осужденных к лишению свободы (в исправительной колонии особого режима, отбывающих наказание в строгих условиях или пожизненное лишение свободы), отбывающих наказание в тюрьме или водворенных в помещения для нарушителей.

Также проектом приказа были уточнены положения, касающиеся свиданий с подозреваемыми или обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, и с осужденными к лишению свободы. На встречу с ними допускаются несовершеннолетние в сопровождении взрослых, причем количество детей не ограничено. В исправительных учреждениях число лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вместимости комнат для проведения встреч и графика предоставления таковых.

Список вещей и предметов, которые осужденным нельзя иметь при себе или получать в посылках, опубликован на сайте Минюста. Там упоминаются «предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота», деньги и ценные вещи, оптические приборы, опасные бритвы, любые документы и др.

10 ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект «О пробации» — об адаптации заключенных как во время отбытия наказания, так и после. В Минюсте уверены, что подобная мера позволит снизить уровень рецидива преступлений. Законопроект был одобрен в первом чтении 6 декабря, дата рассмотрения во втором чтении не определена.

Теги
Минюст ФСИН Заключенные Дети осужденные
Материалы по теме
Отказавшемуся от участия в спецоперации ефрейтору дали пять лет колонии
Политика
Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию
Политика
Власти обсудят выделение ФСИН частот для блокировки связи в тюрьмах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter