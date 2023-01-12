Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
МИД назвал противоречия в позиции Армении насчет Карабаха Политика, 14:06
Лукашенко описал оборонные связи с Россией словами «ой как далеко зашли» Политика, 14:06
The Sun узнала, что принцу Гарри будут не рады на коронации Карла III Общество, 13:59
ITV узнал о сексе на вечеринке Бориса Джонсона, когда он был премьером Общество, 13:56
Кремль словами Минобороны объяснил смену руководства военной операцией Политика, 13:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:49
Кремль описал бои у Соледара фразой «не время потирать руки» Политика, 13:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны Политика, 13:46
От Дадли Дурсля до Эдгара По. Как сложилась судьба актера Гарри Меллинга Life, 13:44
В Кремле заявили о неизменности целей спецоперации Политика, 13:39
Врачи стабилизировали состояние фигуриста Костомарова в реанимации Спорт, 13:38
Кремль сообщил о поддержке Путиным идеи повысить призывной возраст Политика, 13:38
Вильфанд спрогнозировал возможное похолодание к концу января Общество, 13:37
Коллекцию NFT по мотивам «Игры престолов» продали более чем за $500 тыс. Крипто, 13:36
Политика ,  
0 

Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны

Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка Т-90М «Прорыв» перед отправкой Минобороны

Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны
Video

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» поставил елку на корпус танка, сообщили в пресс-службе компании, объяснив, что так делают после выполнения контракта. Елку также видно на опубликованном компанией ролике.

В этот раз был завершен контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», партию направили Минобороны России.

«У нас есть традиция — на корпус машины, которая будет завершать контракт, ставят небольшую елочку. Появилась она в годы Великой Отечественной войны <...>. В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас — исполнение контракта в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства.

«Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») также подвел итоги прошедшего 2022 года, отчитавшись о выполнении самых больших договоров. Как сообщили в пресс-службе компании, за этот период было выполнено 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Евгений Коган — РБК Pro: «Будет ли крах доллара? Не смешите мои тапочки»
Модель DAC: как добиться от дистанционных работников суперпродуктивности
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»

В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, добавили в компании.

Теги
«Уралвагонзавод» танк Т-90 елка гособоронзаказ
Материалы по теме
В Белом доме не стали уточнять, готовы ли США поставлять Киеву танки
Политика
Медведев исключил «спасение Украины» после поставок танков Leopard
Политика
Польша поставит Украине танки Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter