Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны

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Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» поставил елку на корпус танка, сообщили в пресс-службе компании, объяснив, что так делают после выполнения контракта. Елку также видно на опубликованном компанией ролике.

В этот раз был завершен контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», партию направили Минобороны России.

«У нас есть традиция — на корпус машины, которая будет завершать контракт, ставят небольшую елочку. Появилась она в годы Великой Отечественной войны <...>. В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас — исполнение контракта в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства.

«Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») также подвел итоги прошедшего 2022 года, отчитавшись о выполнении самых больших договоров. Как сообщили в пресс-службе компании, за этот период было выполнено 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, добавили в компании.