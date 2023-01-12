Уралвагонзавод поставил елку на корпус танка перед отправкой в Минобороны
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» поставил елку на корпус танка, сообщили в пресс-службе компании, объяснив, что так делают после выполнения контракта. Елку также видно на опубликованном компанией ролике.
В этот раз был завершен контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», партию направили Минобороны России.
«У нас есть традиция — на корпус машины, которая будет завершать контракт, ставят небольшую елочку. Появилась она в годы Великой Отечественной войны <...>. В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас — исполнение контракта в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании также отметили, что танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства.
«Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») также подвел итоги прошедшего 2022 года, отчитавшись о выполнении самых больших договоров. Как сообщили в пресс-службе компании, за этот период было выполнено 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.
В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, добавили в компании.