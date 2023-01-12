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Салливан рассказал, как тренировался мыть полы в посольстве

Экс-посол США Салливан рассказал, как ему пришлось учиться мыть полы в посольстве
Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сотрудникам американского посольства в России пришлось обучиться делать уборку, мыть полы и ремонтировать лифт, рассказал бывший посол США в Москве Джон Салливан в интервью Foreign Policy.

По его словам, в апреле 2021 года после введения Россией ограничений по работе диппредставительств посольству США пришлось уволить более 180 работников, которые трудились там несколько десятков лет. В результате, отметил Салливан, дипмиссии пришлось «создать свою собственную модель функционирования единственного в американской дипломатии посольства только с американцами».

Он указал, что впервые посольство столкнулось с этим еще во времена пандемии, поскольку тогда не было уверенности, что все сотрудники смогут прийти на территорию миссии.

«Это был первый раз, когда мы стали готовится к тому, что называется «универсальным дежурным»: те немногие, кто остался, выполняют все функции, будь то ремонт лифта, уборка, мытье полов. Чтобы подготовиться к этому, всем нам, всем американцам, работающим в посольстве, дали по крайней мере еще одну обязанность. Я подумал, что как лидер я должен выбрать самое грязное, поэтому я был с группой, которая тренировалась убирать туалеты и мыть полы», — добавил дипломат.

По его словам, в пандемию персонал из числа россиян в итоге мог приходить в посольство, однако «это было предупреждением о том, что должно было произойти через год».

В апреле 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу физлиц, находящихся на территории России, в дипломатические представительства недружественных стран, среди них были и США. Ограничения не коснулись найма только тех сотрудников, которые прибыли из самих этих «недружественных» стран.

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После этого посольство США сократило обслуживание россиян и обещало выдавать документы только в случаях «жизни и смерти». Салливан также объяснял, что в американском посольстве в Москве «будет работать очень мало человек», поэтому консульские службы будут «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

Теги
Джон Салливан посол США в России Посольство США сокращение персонала
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