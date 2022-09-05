ЦАСТ объявил о вознаграждении за захват на Украине эстонского робота

Роботизированная платформа предназначена для доставки грузов, в том числе боеприпасов, на передовую, а также для эвакуации раненых. ЦАСТ пообещал 1 млн руб. тому, кто захватит ее на Украине «в более или менее целом состоянии»

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в размере 1 млн руб. за захват на Украине эстонского роботизированного комплекса THeMIS производства компании Milrem Robotics. Об этом говорится в сообщении центра в Telegram.

«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России. Данное предложение согласовано с соответствующими структурами», — говорится в сообщении.

ЦАСТ произведет выплату после того, как специалисты Минобороны осмотрят трофей и составят заключение.

THeMIS представляет собой открытую платформу на гусеничном ходу, которая управляется дистанционно. ЦАСТ пишет, что на Украине ее планируется использовать в основном для эвакуации раненых с передовой и для доставки боеприпасов.

По данным на сайте Milrem Robotics, в длину комплекс составляет 2,4 м, в высоту — 1,15 м. THeMIS может развивать максимальную скорость до 20 км/ч и нести груз весом до 1,2 т. Компания выпускает его в трех комплектациях.

«Целью THeMIS Cargo является снижение нагрузки солдат и предоставление средств для перевозки и использования дополнительного снаряжения и огневой мощи. THeMIS Cargo повысит мобильность пеших подразделений и сделает их более эффективными при борьбе с противником. THeMIS Cargo также может использоваться для поддержки логистической деятельности на базах и для поставок на «последней миле» (доставка груза на последнем этапе, до непосредственного получателя — РБК).

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По данным ЦАСТ, первую такую платформу на Украину доставили в августе. Центр также отмечает, что THeMIS уже приобрели 11 стран, в том числе семь стран-членов НАТО (Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США).

«Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского Союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях». — пишет аналитический центр.