Минюст внес шведскую антивоенную организацию в реестр нежелательных
Министерство юстиции России включило шведскую неправительственную организацию Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции») в перечень нежелательных, сообщается на сайте ведомства.
НКО включили в реестр на основании решения Генеральной прокуратуры, отметили в Минюсте. Надзорное ведомство признало нежелательной деятельность «Русского антивоенного комитета в Швеции» в декабре прошлого года. Работа организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», заявили в Генпрокуратуре.
«Русский антивоенный комитет в Швеции» был создан в мае. Организация занималась организацией акций протеста против военных действий, подготовкой доклада для шведского парламента о политической оппозиции в России и добивалась упрощения въезда россиян в Швецию.
Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. Он предполагает, что при согласовании с МИД России власти могут запрещать деятельность нежелательных организаций на территории страны. Соответствующее решение принимает генпрокурор или его заместители.
В случае внесения в список нежелательных счета организации замораживаются, а дочерние отделения закрываются. За нарушение закона предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
В списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста насчитывается 72 пункта. В числе последних туда попал литовский аналитический центр Riddle, который публикует аналитические статьи и экспертные материалы об общественно-политической ситуации в России на русском и английском языках.