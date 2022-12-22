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Генпрокуратура признала нежелательной работу в России шведской НКО
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность шведской неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции). Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — отметили в надзорном ведомстве.
«Русский антивоенный комитет в Швеции» был создан в мае 2022 года. Организация занималась организацией акций протеста против военных действий, подготовкой доклада о политической оппозиции в России в шведском парламенте, добивалась упрощения въезда россиян в Швецию.
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