Генпрокуратура признала нежелательным литовский центр Riddle

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Литовская неправительственная организация Riddle признана нежелательной в России, ее деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, сообщила Генпрокуратура.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр «Риддл», Литовская Республика). Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об этом направлена в Минюст, который внесет Riddle в соответствующий реестр.

Предыдущее решение такого рода было принято Генпрокуратурой 18 ноября. Тогда Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность двух украинских неправительственных организаций — религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна.

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — отметили в Генпрокуратуре.

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