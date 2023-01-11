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Технологии и медиа ,  
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Дуров встретился с премьером ОАЭ

Протокол премьера ОАЭ показал фото со встречи с Павлом Дуровым
В прошлом году Forbes называл предпринимателя богатейшим миллиардером Дубая, штаб-квартира Telegram расположена там с 2017 года

Павел Дуров и&nbsp;премьер ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум Павел Дуров&nbsp;(теритий слева)&nbsp;и премьер ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум (второй справа) Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум и Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом Аль Мактумом. Об этом говорится в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией) главы протокола премьера Халифа Сайеда.

«Приветствует основателя Telegram», — говорится в подписи к фото. На встрече кроме премьер-министра Аль Мактума также присутствовал его сын Хамдан Аль Мактум, который является наследным принцем Дубая. Другие детали не раскрываются.

В феврале 2021 года Дуров также встречался с Хамданом Аль Мактумом. На той встрече Дуров отметил, что «экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень».

В 2017 году Telegram открыла штаб-квартиру на 23-м этаже одной из башен комплекса Dubai Media City в Дубае. По словам Дурова, сам он также проживает в этом городе. Главной причиной, по которой его выбор пал на Дубай, предприниматель называл отсутствие налогов. В 2021 году Forbes признал Дурова самым богатым миллиардером Дубая.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Павел Дуров ОАЭ Дубай
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