Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов на Украине

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Минобороны опубликовало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время военной операции России на Украине. Видео было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Точным попаданием боеприпаса опорный пункт полностью уничтожен», — говорится в сообщении. Также на видео показан удар по одиночному бронированному объекту Вооруженных сил Украины на большом расстоянии.

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства 10 января сообщил, что арсенал ударных средств российской армии в ближайшее время расширится.

Также, по его словам, стоит «не менее важная задача» по доработке снаряжения и тактической экипировки личного состава до самого высокого уровня. Шойгу добавил, что России также необходимо «совершенствовать систему управления и связи». Для этого, по его словам, будут использованы технологии искусственного интеллекта.