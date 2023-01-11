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«Коммерсантъ» узнал о смягчении приговора ефрейтору из-за вхождения ДНР

«Коммерсантъ»: участвующему в СВО ефрейтору смягчили приговор из-за присоединения ДНР
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Южный окружной военный суд смягчил наказание ефрейтору, участнику военной операции на Украине Асланбеку Байбетиеву, который обвинялся в незаконном пересечении границы и обороте и контрабанде оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Байбетиева Аллу Ахметову.

Ефрейтор, получивший контузию при штурме Мариуполя, покинул расположение части и отправился в Россию, чтобы обратиться к гражданскому врачу. Успешно проехав Донецкую и Луганскую народные республики на своей машине, Байбетиев пересек российскую границу и направился в поселок Новая Надежда, который является частью Ростовской области. Его остановили пограничники.

При досмотре выяснилось, что в багажнике машины лежали автоматы и подствольные гранатометы, в результате его задержали и обвинили по трем статьям — о незаконном пересечении границы (ст. 222 УК), обороте оружия (ст. 322 УК) и его контрабанде (ст. 226.1 УК).

Он восемь месяцев провел под арестом в СИЗО Новочеркасска, после чего суд Ростова-на-Дону в декабре приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. руб. Защита обратилась с апелляцией в Южный окружной военный суд.

Ахметова указала, что Байбетиев получил тяжелую контузию в боях Мариуполя и с тех пор мучился головной болью. Он хотел обратиться к гражданскому врачу в ДНР, но ему отказывали, поскольку свой паспорт ефрейтор оставил в Новой Надежде по распоряжению командира.

Оружие попало в багажник его автомобиля в связи с тем, что автоматы ему и его сослуживцам больше негде было хранить, утверждает защита. Как сказал сам Байбетиев, военным не дали «четких указаний, приказов и устных распоряжений о том, как поступать с найденным оружием», а собирать трофейное вооружение «никто не требовал, но и не запрещал». Поэтому все найденные автоматы складывали в багажник, чтобы позже сдать на склад артиллерийского вооружения части.

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Окружной суд признал доводы Ахметовой и ее подзащитного — приобретение оружия посчитали не противоправным, поскольку действия «были полезны в силу обстоятельств, обусловленных крайней необходимостью», а незаконное пересечение границы и контрабанда «перестали быть общественно-опасными действиями» после того, как ДНР и ЛНР (а также Запорожская и Херсонская области) вошли в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор. Таким образом, осужденному оставили наказание только по статье о незаконном обороте оружия — 1, 5 года колонии-поселения.

Ахметова подчеркнула, что Байбетиев по-прежнему остается в СИЗО Новочеркасска, но после вынесения нового решения ему предоставили отдельную камеру и существенно облегчили условия содержания. Так как каждый отбытый под арестом день зачтется ему за два дня нахождения в колонии-поселении, в начале февраля он должен будет выйти на свободу.

Теги
Военная операция на Украине Мариуполь ДНР
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